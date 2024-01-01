أسعار البصل والطماطم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة ل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية ،حيث شهدت استقرارا اليوم :

‏-البصل بـ 18 جنيها.

-الطماطم بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12جنيها.

بطاطا بـ11 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها

-جوافة بـ 20 جنيها.

يوسفي بلدى 13.3 جنيه

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.