أخبار 24 ساعة.. التموين تحذر من التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار مخفضة
وزارة التعليم: أعداد الطلبة بالعام الدراسىى الحالى سجلت 25 مليونا و657 طالبا
البابا تواضروس يصلى تسبحة كيهك ليلة رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية
الحكومة: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وزير التموين يحذر من التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية.. التفاصيل
وزير التموين يلزم الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسلع المنتجات الاستراتيجية
خطة الصحة لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.. إنفو جراف
تشغيل تجريبى بجمهور لـ6 محطات مترو بالخط الثالث غدا.. إنفو جراف
التعليم العالى: القومى للبحوث يطلق قافلة طبية فى القليوبية لـ2850 مستفيدا
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