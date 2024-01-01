أخبار 24 ساعة.. التموين تحذر من التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار مخفضة

وزارة التعليم: أعداد الطلبة بالعام الدراسىى الحالى سجلت 25 مليونا و657 طالبا