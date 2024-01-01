أخبار مصر.. شبورة كثيفة وأمطار غدا والصغرى بالقاهرة 13 درجة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة.

شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

سفارة روسيا بالقاهرة ترحب بانضمام مصر لـ البريكس: سنواصل التعاون لتعميق الشراكة

رحبت السفارة الروسية فى القاهرة بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس. وقالت السفارة فى تعليق لها على تولى روسيا رئاسة البريكس مع بداية يناير 2024: "ترحب روسيا بانضمام مصر إلى البريكس، ويسعدها أن تواصل التعاون من أجل تعميق الشراكة وتحقيق كثير من الإنجازات".

التموين: ممارسة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أى منشأ) و 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أى منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024

وزير التموين يعلن تشكيل لجنة عليا لمتابعة كتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية

استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أول اجتماعاته التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

مطار العريش يستقبل طائرة سعودية على متنها 24 طن مساعدات لغزة

وصلت إلي مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الإثنين، طائرة مساعدات سعودية تحمل مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

فلسطينية تطالب الاحتلال بتسليمها جثمان ابنها كاملا خوفا من سرقة أعضائه.. فيديو

طالبت مواطنة فلسطينية تدعى "رسمية قديح" جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تسليم جثمانه ابنها الذي استشهد برصاص الاحتلال، كاملا، خوفا من سرقة أعضائه البشرية من الجانب الإسرائيلي، مشددة على ضرورة أن تتسلم جثمان نجلها الشهيد بشكل كامل، جاء ذلك بعد نشر "اليوم السابع" لتحقيق استقصائي يوم الجمعة الماضي يوثق سرقة تل أبيب لأعضاء وجلود بشرية من شهداء فلسطين.

الأهلي يترقب عرض الوكرة القطرى لضم عبد القادر.. وكولر يُرحب برحيل اللاعب

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.

القاهرة الإخبارية: 82 شاحنة مساعدات تدخل الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن 82 شاحنة مساعدات تدخل الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

"العربي لحقوق الإنسان" يطالب بفتح تحقيق حول "المقابر السرية" لجثامين شهداء غزة

أشاد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، بالدور الذى تقوم به الصحافة المصرية والعربية بشكل عام، وجريدة "اليوم السابع" بشكل خاص، لكشفها عن مجازر الكيان الصهيوني التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بتحقيق "اليوم السابع" الاستقصائي الذي وثق سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من الشهداء الفلسطينيين والمنشور في عددها الورقي يوم الجمعة الماضية .

لا تفوتوا جمال سماء الليل.. تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال يناير

سيكون عام 2024 رائعاً لمشاهدة السماء، فمع مطلع العام تصل الأرض إلى الحضيض الشمسي في الثالث من يناير، وهي أقرب مسافة لها من الشمس في مدارها ولن يكون لذلك تأثير على القاطنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، لأنه يميل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة في هذا الوقت من العام والقمر المتناقص سيضيء السماء الأمسيات الأولى من شهر يناير 2024.

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لإقامة معسكر إعداد من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، والتى يسعى فيها الفراعنة للتتويج بها، وفى الأسطر التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن معسكر الفراعنة فى صيغة سؤال وجواب.

مستشار الرئيس الفلسطينى: نرفض أى حديث حول تهجير الفلسطينيين من غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: "نرفض أي حديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين من غزة، والشرعية الوطنية الفلسطينية هي الحاكمة".

جينى وفيروسى أبرزها.. استشارى يحدد 4 أنواع للسرطانات

قال الدكتور بولس إسحق، استشاري علاج الأورام في مدينة ناصر الطبية "معهد ناصر"، أن مرض السرطان له أنواع عديدة، منها الفيروسي، والجيني، والوراثي، والنوع الرابع ناتج عن اتباع عادات غير صحية.

2024 هو عام التنين بالتقويم الصينى ومواليده يتصفون بالقادة.. اعرف السبب

يبدأ العام الصيني الجديد يوم السبت 10 فبراير 2024، ويختلف هذا التاريخ كل عام فعلى سبيل المثال، وافق العام الصيني 2023 في 22 يناير، ويعود هذا الإختلاف إلى أن التقويم الأكثر استخدامًا في العالم والمعروف باسم التقويم الجريجوري، والذي قدمه البابا جريجوري الثالث عشر عام 1582، وهو تقويم شمسي يعتمد على سنة مكونة من 365 يومًا، مقسمة إلى 12 شهرًا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

أول توجيهات الرئيس بـ2024.. 100 مليون جنيه لكبار السن وميكنة العمل الأهلى

بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن أول اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أول يوم فى العام الجديد 2024، هو اجتماعه اليوم، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

أسعار اشتراكات المترو بعد زيادة التذاكر.. تفاصيل

ينشر اليوم السابع، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد رفع قيمة أسعار التذاكر، صباح اليوم الاثنين مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.

بسمة بوسيل: أنا وتامر حسنى مرجعناش لبعض وصورتنا كانت لإسعاد أطفالنا

أوضحت المغربية بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسنى، حقيقة عودتهما إلى بعضهما وذلك بعد الصورة العائلية التي نشرها تامر حسنى أمس الأحد والتي جمعته بطليقته وأبنائهما الثلاثة احتفالاً بالعام الجديد، وظن الجمهور والأصدقاء أنهما عادا إلى بعضهما بعد 9 أشهر من الانفصال".