أجواء من الفرحة بكورنيش نيل الأقصر للاحتفال بالعام الجديد.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع أجواء اللحظات الأولى للعام الجديد 2024 من كورنيش البر الغربي بمحافظة الأقصر، لحظة دق أجراس الكنائس وإطلاق صافرات المراكب النيلية والألعاب النارية.

كما رصد تليفزيون اليوم السابع، أجواء الفرحة والبهجة من حفل ساهر بالفنون الشعبية غرب محافظة الأقصر، في ليلة رأس السنة الجديدة 2024، وسط رقص ومشاركة السائحين في الاحتفالية. وشارك عدد من السائحين في الرقص على أنغام الموسيقى الشعبية بالأقصر، احتفالا بليلة العام الجديد.

كما رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمدينة الأقصر، رصد خلاله الأجواء المميزة والاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2024، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين. وتم رصد الأجواء الاحتفالية ببداية العام الجديد 2024، داخل ساحة أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، بنشر أجواء البهجة والفرحة بين الأطفال بالساحة.

وتوافد الأطفال على ساحة أبوالحجاج الأقصري للمشاركة في الأجواء بالملاهي والألعاب وشجرة الكريسماس ورسم وجوه الأطفال بالميدان. وتزين كورنيش النيل بمحافظة الأقصر بنشر الأضواء والزينة المبهجة لتجميله أمام الضيوف احتفالا ببداية العام الجديد.