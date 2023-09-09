47 عاما على انضمام فلسطين لجامعة الدول العربية.. بناء على اقتراح مصري

كتب عبد الوهاب الجندى

في مثل هذا اليوم الموافق التاسع من سبتمبر عام 1976 انضمت فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار "منظمة التحرير الفلسطينية" ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.

فقد وافق مؤتمر وزراء الخارجية العرب المُنعقد في القاهرة على اقتراح مصر بقبول المنظمة عضوًا كامل العضوية في الجامعة، لها لما كل الأعضاء من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات.

وأصبح بذلك من حق المنظمة أن تقوم بتعيين ممثل لفلسطين في مجلس الجامعة، وأصبح من حق هذا العضو أن يشترك في التصويت على كل القضايا التي يناقشها المجلس.

في عام 1964 اعترف مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد بالقاهرة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت عام 1963 ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، واعتبر المجلس رئيس المنظمة ممثلا لفلسطين لدى الجامعة.

وبعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ثار خلاف قانوني حول عضويتها في جامعة الدول العربية، وفي مؤتمر الدار البيضاء الذي انعقد بعد حرب 1973 بين العرب وإسرائيل، اعترف الملوك والرؤساء العرب المجتمعون في المغرب بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني ليس فقط في الجامعة العربية وإنما في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

وفي عام 1976، وبناء على اقتراح مصري، قبلت المنظمة الفلسطينية عضوا كامل العضوية ولها ممثل في مجلس الجامعة من حقه أن يصوت في كل القضايا التي يناقشها المجلس.