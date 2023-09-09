4 إنذرات بحى الجمرك فى الإسكندرية للمنشآت المخالفة بيئيا

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى الجمرك بالإسكندرية ، حملات مكثفة للتفتيش البيئي، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات التفتيش البيئي على المحال بنطاق الأحياء.

وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قامت إدارة شئون البيئة بشن حملة للتفتيش البيئي على الاشتراطات البيئية والنظافة، وبيئة العمل، والتخلص الآمن من المخلفات بمحال العصير، والمقاهى، والمطاعم وغيرها، حيث تم المرور على 12 منشأة بشارع سيدي ياقوت والسيد محمد كريم وطريق الكورنيش.

وأسفرت عن تحرير 4 إنذارات للمنشآت المخالفة وتم منحهم فرصة لتوفيق الأوضاع، وسيتم إعادة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة عدم الالتزام.

فيما واصل حي الجمرك جهوده للتأكد من خلو المنشأت الحكومية من المواد القابلة للاشتعال، حيث قامت كلا من إدارة الأزمات والكوارث، والرصد البيئي، ووحدة التدخل السريع بالحي بشن حملة للمرور على المنشآت الحكومية والعامة للتأكد من خلوها من أية مخلفات قابلة للاشتعال الذاتي .

وجاء ذلك في إطار الحد من مخاطر ظاهرة زيادة معدلات الحرائق نتيجة إرتفاع درجة الحرارة .