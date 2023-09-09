17 فرقة أجنبية وعربية تشترك بختام مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد مساء اليوم المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الثالثة والعشرين، بحضور عددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة، وقد قدمت الفرق المشاركة فى حفل الختام عروضا مميزة نالت رضى الحضور من المشاهدين.

وشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23 ، 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية منهم 11 فرقة مصرية (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية. كما شاركت فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين). ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية الهامة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام 1985.

المهرجان إقامته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. وأقيمت فعالياته وعروضه في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين، واختتمت فعالياته اليوم الجمعة بحفل فني كبير لجميع الفرق المشاركة بقصر ثقافة الإسماعيلية.



تكريم-المشاركين-بالمهرجان-(3)



تكريم-المشاركين-بالمهرجان-(5)



تكريم-المشاركين-بالمهرجان-(7)



تكريم-المشاركين-بالمهرجان-(8)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(1)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(2)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(3)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(5)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(6)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(7)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(8)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(9)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(11)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(12)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(13)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(14)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(15)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(16)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(18)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(19)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(20)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(21)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(22)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(23)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(24)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(26)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(28)



ختام-مهرجان-الإسماعيلية-للفنون-الشعبية-(29)