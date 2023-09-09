12 فرعًا تقدم تسهيلات لقروض مشروعك بكفر الشيخ.. المحافظ: مولنا مشروعات 1.7 مليار جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

يقدم برنامج مشروعك بمحافظة كفر الشيخ التابع لوزارة التنمية المحلية،، قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودي الدخل، لتمويل مشروعات تحتاجها القرى، ما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وبما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل وذلك بفائدة تبلغ 5%.

ويوجد بمحافظة كفر الشيخ 12 فرع لمشروعك بمراكز ومدن المحافظة، جميعها تستقبل الراغبين في الحصول على قروض ميسرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك بكفر الشيخ.

خطوات الحصول على قرض مشروعك من فروع إدارة مشروعك بمدن محافظة كفر الشيخ:

-التوجه إلى موقع برنامج مشروعك بمدن المحافظة

-ملء استمارة طلب القرض.

-مراجعة تراخيص الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة.

- تسليم الطلب لممثل البنك بالبرنامج بعد استكمال التراخيص والمستندات المطلوبة.

- المستندات المطلوبة للحصول على قرض

- صورة بطاقة العميل سارية

- صورة بطاقة الضامن وصورة بطاقة أحد أقارب الضامن

- صورة عقد إيجار موثق أو عقد ملكية

- صورة السجل التجاري حديث

- صورة البطاقة الضريبية وصورة الموقف الضريبي

- صورة برنت التأمينات الاجتماعية

- إيصال مرافق " كهرباء مياه" حديث.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ مليار جنيه 744 مليون لتوفير 31 ألفا و168 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية، لافتاً أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 14 ألف و46 مشروعا متنوعاً"، مشروعات صناعية وتجارية، وزراعية، وخدمية، ومهن حرة، بقيمة مليار و744 ألف، و880 جنيه، تحت إشراف الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك بالديوان العام.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.