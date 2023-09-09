‫تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعي التين خلال شهر سبتمبر

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى التين، مراعاتها، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية لـ محصول التين معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في الآتي:

1- المحافظة على انتظام عملية الري للحصول على ثمار خالية من التشقق.

2- التخلص من الحشائش الموجودة حول الأشجار.

3- وقف الرش بالمبيدات قبل الجمع بفترة كافية.

4- جمع الثمار المصابة والتخلص منها.

5- العمل على تلافي حدوث جروح بالثمار.

6- مراعاة علامات الجمع بالنسبة لنضج الثمار وهي كالتالي:

- تقتف الثمار عند تحولها من اللون الأخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح وذلك في الأصناف البيضاء مثل الكادوتا والكونادريا، وفي الأصناف الملونة مثل البلاك ميشن يراعي ظهور اللون الأحمر الداكن، والأحمر الفاتح في الجيزى والبراون تركي.

- ومن علامات النضج أيضا تدلي الحامل الثمري للثمار وسهولة فصل الثمرة.

‎7- مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية