وكيل زراعة الغربية: مستعدون للدورة الجديدة لزراعة القمح ونستهدف 190 ألف فدان

أكد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، استعداد المديرية للموسم الجديد لزراعة محصول القمح لموسم 2023/2024، والإعلان عن الدورة الزراعية للمحصول.

وأشار لـ "اليوم السابع"، إلى أن المستهدف زراعته في الموسم المقبل 190 ألف فدان بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية بعودة الدورة الزراعية لمحصول القمح وتم الإعلان بمقر الجمعيات عن الأحواض المدرجة في دورة القمح الموسم الشتوي 2023/2024 بمقر الجمعيات التعاونية الزراعية لكي يقوم المزارعون بالاطلاع عليها والتعرف على أن هذه الأحواض ستزرع بمحصول القمح حتي يقوم المزارعون بتدبير أمور حيازتهم الزراعية التي يمتلكونها لتوزيع المحاصيل الشتوية الراغبين في زراعتها بعيدًا عن الحوض المدرج بدورة القمح

وأضاف أن الزيادة المستهدف زراعتها تتماشي مع توجهات الدولة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح لـ 4 ملايين فدان قمح على مستوى الجمهورية.