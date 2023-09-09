وكيل تعليم قنا يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، اجتماعاً موسعاً بديوان المديرية، لمناقشة خطة العمل والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتأكيد علي تفعيل القرارات الوزارية.

وناقش الاجتماع، عدداً من النقاط الهامة منها التأكيد على استعدادات الإدارات التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، والانتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة، وموقف تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية. وكذلك مناقشة الكتاب الدورى رقم 67 بشأن مواصفات الزى المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية الخاصة لترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تضم عضو تخطيط وعضو متابعة وعضو ميداني لإعادة فحص وتقييم مباني المدارس الموجودة بكل إدارة وإعداد تقرير عن المباني الغير صالحة لرفعها للهيئة بالوزارة، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية الموجودة على السلالم داخل المدارس

وشدد السيد، على ضرورة الانتهاء من توزيع المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ 30 الف معلم وتسكينهم على مناطق العجز بموجب الشهادة المؤمنة مسوغ التعيين، والاستعداد لعمل معارض أهلاً مدرستي، بالتنسيق مع الوحدة المنتجة على مستوى جميع الإدارات ويحذر البيع داخل المدارس سواء حكومية او خاصة.

وتناول الاجتماع التأكيد على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتفعيل حصة الريادة المدرسية وكذلك حصص المشاهدة بالتنسيق مع مدرس الفصل ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

حضر الاجتماع منال الوهاب، وكيل المديرية، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومديرى عموم الإدارات التعليمية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة، وسيد مرزوق، موجه أول التربية الاجتماعية، ومحمد حميد إدارة التخطيط، ومحمد سعد، البيئة والسكان، ومنصور أبو جبل، مدير إدارة الأمن بالمديرية.