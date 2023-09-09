وكيل تعليم الإسماعيلية يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد مع الإدارات التعليمية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ، اجتماعا موسعا بحضور مديرو ووكلاء الادارات والقيادات التعليمية بالمحافظة لوضع الرتوش الاخيرة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية علي ان تعليم الإسماعيلية جاهز بوضع ضوابط وخطط استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، مشيرا إلى تفعيل الإجراءات الأمنية و الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

ووجه البحيري خلال الاجتماع علي ضرورة العمل بروح الفريق والتخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وسرعة مراجعة الأنتهاء من جاهزية المدارس وسد العجز.

وأوضح أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تعتمد فى توجيهاتها على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع .

لذلك قامت مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية بوضع ضوابط وخطط للإستعداد للعام الدراسى الجديد على النحو الآتى:

- التطبيق الجيد لمجموعات الدعم المدرسية

- صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لإستقبال العام الدراسى الجديد .

- رفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الأنتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المبانى الغير آمنة من العملية التعليمية .

- الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس .

- تغيير التآلف ومعالجة تسريب مواسير الصرف

- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول .

- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد .

- الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس .

- إستعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

- التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة و الوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس .

وشدد البحيري، علي الإلتزام بهذه التعليمات ويتم تنفيذها على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، موجها جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور الدورى على عناصر الصيانة البسيطة وإعداد تقارير للوقوف على جاهزية المدارس لأستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة خطة العمل و الجداول الدراسية.