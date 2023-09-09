وكيل تعليم الأقصر يستقبل وفدا يابانيا لزيارة مدارس الطود والتعاون مع "حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وفداً يابانياً برئاسة البروفيسور هيروشى سوجيتا رئيس خبراء الفريق اليابانى فى أنشطة التوكاتسو والمسئول عن أنشطة المشروع بالمدارس المصرية اليابانية ، يرافقه نور الهدى أحمد راشد، ونيفين فاروق على مسئول المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتدريب القيادات التربوية والمعلمين على أنشطة التوكاتسو المدرجة فى نظام التعليم الجديد.

وزار الوفد اليابانى فى مدينة الطود، مدرسة الشهيد أحمد مرتضى ومدرسة نجع الدار للتعليم الأساسى بقرية الطود غرب، وذلك ضمن التعأون مع مشروع "حياة كريمة" لتوأمة عدد من المدارس الحكومية المصرية لتطبيق أنشطة التوكاتسو بتلك المدارس وتدريب المعلمين بتلك المدارس على الأنشطة اليابانية الخاصة.

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم فى كلمته بالوفد اليابانى والحضور، وأكد على أهمية الزيارة فى خدمة العملية التعليمية وعمق العلاقات بين مصر ودولة اليابان فى جميع المجالات وخاصة التعليم والصحة ،كما اكد على استعداد المديرية لتقديم كل أوجه الدعم والتعأون لتطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس لتحسين الأداء بها، كما قام الوفد اليابانى بعقد لقاء مجتمعى مع أولياء الأمور والأهإلى بمركز ومدينة الطود بقاعة إعداد القادة والتعليم المدنى بالطود ، وذلك بحضور النائب محمد عطالله عضو مجلس الشيوخ بالأقصر، حيث تم تقديم شرح عن المكون الثانى للمدارس الحكومية القائمة،وتجربة المشاركة المصرية اليابانية فى التعليم ما قبل الجامعى وتطبيق نشاط توكاتسو.