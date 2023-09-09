اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 12:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: أكثر من 10 آلاف و500 مسجد تم افتتاحها فى عهد الرئيس السيسى

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:51 ص
وزير الأوقاف: أكثر من 10 آلاف و500 مسجد تم افتتاحها فى عهد الرئيس السيسى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على - تصوير أحمد معروف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، إنه بلغ عدد المساجد التى تم افتتاحها سواء جديدة أو إحلال وتجديد أكثر من 10500 مسجد فى التسع سنوات الماضية، بالإضافة إلى تحسين رواتب الائمة ، وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، موجها الشكر لسيادته على رعايته للمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة". 
 
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن النبى صلي الله عليه وسلم ضرب لنا أروع المثل فى استخدام مهارات التواصل لنشر الدعوة وهو ما يحملنا أمانة الاقتداء به واستخدام ادوات التواصل الاجتماعى لإبلاغ الدعوة إلى الله .
 
وتابع: " للتواصل الاجتماعى مخاطر وينبغى علينا تجنبها مثل الذكاء الاصطناعى، لافتا إلى أن القيم الإنسانية لا تنفصل في الواقع الحياتي أو الافتراضى فالصدق صدق حيث كان والكذب كذب حيث كان واقعيا ام افتراضيا.
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (36)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (36)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (37)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (37)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (38)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (38)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (39)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (39)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (40)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (40)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (41)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (41)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (1)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (1)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (2)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (2)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (3)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (3)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (4)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (4)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (5)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (5)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (6)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (6)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (7)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (7)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (8)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (8)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (9)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (9)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (10)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (10)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (11)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (11)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (12)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (12)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (13)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (13)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (14)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (14)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (15)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (15)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (16)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (16)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (17)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (17)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (18)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (18)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (19)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (19)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (20)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (20)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (21)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (21)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (22)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (22)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (23)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (23)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (24)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (24)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (25)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (25)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (26)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (26)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (27)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (27)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (28)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (28)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (29)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (29)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (30)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (30)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (31)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (31)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (32)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (32)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (33)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (33)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (34)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (34)

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (35)
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (35)

 


مؤتمر الاوقاف

الذكاء الاصطناعى

الفضاء الالكترونى

الخطاب الدينى

السيسى

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: مصر عُرِفَت بأنها بلد الألف مئذنة واليوم بلد المائة وخمسين ألف مسجد

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:49 م

رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف بافتتاح مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:37 ص

وزير الأوقاف لـ"أ ش أ" : 200 مليون و640 ألف جنيه إيرادات هيئة الأوقاف أغسطس الماضى

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 01:40 م

وزارة الأوقاف تعلن حصول عدد من مساجد المحافظات على شهادة الاعتماد والجودة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:47 م

وزير الأوقاف: استلام العمل للأئمة الجدد من ذوى الهمم بنظام التعاقد الأحد المقبل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة