وزارة العمل: مديرية عمل السويس تستضيف "100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، عن استضافة مديرية العمل بمحافظة السويس عيادتين متنقلتين تابعتين لمديرية الصحة والسكان ضمن حملة "100 يوم صحة" والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية ، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط ، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس ، أن المبادرة تضمنت الكشف الطبي علي الموظفين ، كما جرى تنظيم ندوة توعية من المتخصصين والفريق الطبي للتوعية بأهمية الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر للأورام ، وخدمات الصحة الإنجابية ، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة و خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم نظمتها إدارة شئون المرأة و تكافؤ الفرص بالمديرية ، كما أنه جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجاناً من خلال فريق طبي متخصص ، بالتعاون مع مديرية الصحة ، ومنوها ً إلى تلك المبادرات ساهمت أيضا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن ، وتقديم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا 3 ندوات للتوعية حول عدة موضوعات وهي مواجهة العنف والتحرش والشائعات والتنمر في أماكن العمل وكيفية التعامل معها، والمساواة بين الجنسين ، ومخاطر عمل الأطفال ومشاكل الأسرة وأثرها على عمل الطفل ، والتطرق للقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021 ، وذلك تحت إشراف الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، والإدارة العامة لشئون المرأة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف في جميع المنشآت للعاملين وأصحاب الاعمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية ..

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن المديرية بدأت فى تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، بما يضمن تواجدها المستمر بين العاملين للإستماع إلى استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم ، فيما يخص الحقوق والواجبات ومواجهة المشكلات التي قد تعرقل الإنتاج والعمل داخل تلك المنشآت ، خاصة حول موضوعات عمالة الأطفال ومخاطرها ، والمساواة بين الجنسين وأهميتها فى زيادة الإنتاجية ، ومواجهة ظاهرة التحرش داخل أماكن العمل تطبيقاً للمعايير الدولية وتنفيذاً لسياسة الوزارة في حماية ورعاية كافة فئات العمالة وتوفير مناخ عمل آمن .. قامت بإلقاء الندوات عزة الجندي مدير إدارة المرأة ، وبحضور تريزة سلامه كبير باحثين بالإدارة ومدير تراخيص الاجانب.