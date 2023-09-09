وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ لها، وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، في حصيلة إلى غاية الثانية صباحا من يومه السبت.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها: "في حصيلة أولية، أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات".

وضرب، فى ساعات مبكرة اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية.