وخرج عدد هائل من سكان مجموعة من المدن المغربية من أكادير إلى الرباط، في الوقت الراهن، إلى الشوارع المجاورة لمنازلهم، بعدما شعروا بالزلزال.

طالبت وزارة الدفاع المغربية- في بيان، المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتواجد في أماكن آمنة؛ خشية وقوع هزات ارتدادية.

من جهتها.. ذكرت الجهات المعنية أنها ستعلن التفاصيل، في وقت لاحق.