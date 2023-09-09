اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 08:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: خسائر زلزال المغرب المحتملة 130 مليار دولار

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:22 م
هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: خسائر زلزال المغرب المحتملة 130 مليار دولار زلزال المغرب
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة مع وصول عدد القتلى لأكثر من ألف شخص، بحسب سكاى نيوز.

ووضعت الهيئة الأمريكية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال تحت تصنيف "الإنذار الأحمر"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

ونقل التلفزيون الرسمى فى المغرب عن وزارة الداخلية قولها، السبت، إن عدد قتلى الزلزال القوى الذى ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 شخصا.

وأضاف أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا جراء الزلزال الذى بلغت قوته 7.2 درجة ووقع فى منطقة جبال الأطلس الكبير فى وقت متأخر من مساء الجمعة.

أدى الزلزال القوى الذى ضرب المغرب إلى تدمير مبان ودفع سكانا بمدن كبرى إلى ترك منازلهم فى أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

وألحق الزلزال أضرارا بمبان فى مراكش، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، حيث أمضى السكان ليلتهم فى العراء، خائفين من العودة إلى منازلهم.

وسقطت مئذنة مسجد فى ساحة جامع الفنا، وهى قلب المدينة القديمة فى مراكش المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

وهذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا فى المغرب منذ 1960 عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.


زلزال المغرب

المغرب

المغرب اليوم

زلزال المغرب اليوم

زلزال اليوم

أخبار المغرب

أخبار المغرب اليوم

عدد ضحايا زلزال المغرب

ضحايا زلزال المغرب

قوة زلزال المغرب

زلزال المغرب كام ريختر

زلزال المغرب 2023

عاجل زلزال الآن

زلزال

زلزال اليوم صباحا

زلزال مباشر

اليوم السابع بلس

سبب زلزال المغرب

كام ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب 1969

توقعات زلزال المغرب اليوم

ضحايا ومصابين زلزال المغرب

زلزال الدار البيضاء اليوم

زلزال مكناس

زلزال الدار البيضاء

زلزال الحسيمة اليوم

المناطق المهددة بالزلازل في المغرب 2023

زلزال اليوم 2023

المدن التي ضربها الزلزال في المغرب

هل سيعود زلزال المغرب



الموضوعات المتعلقة

ماكرون يؤكد لملك المغرب استعداد فرنسا لتقديم المساعدة عقب الزلزال المدمر

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:05 م

ليلة عصيبة بالمغرب.. تفاصيل الزلزال المدمر بالمملكة ومئات الضحايا والمصابين

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:00 م

فاجعة المغرب.. المعهد الوطنى للجيوفيزياء: الزلزال الأعنف منذ قرن.. سفير المغرب لـ"اليوم السابع": نثمن تضامن مصر الشقيقة معنا.. برنامج إغاثى عاجل لمواجهة الأضرار.. و"الصحة": نحتاج متبرعين بالدم.. صور وفيديو

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:00 م

انتشار قوات الجيش المغربى لإغاثة متضررى الزلزال الأعنف فى تاريخ المغرب.. صور

السبت، 09 سبتمبر 2023 04:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة