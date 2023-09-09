هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها وما ضوابط تنظيم الزيارة ؟.. الإفتاء توضح

كتب: محمد الأحمدى

يتساءل العديد من المواطنين عن حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها وكذلك ضوابط الزيارة، وذلك بعد انتشار العديد من الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية الفترة الأخيرة من جراء هذا الأمر، فيما أجابت دار الإفتاء المصرية لتوضح الأمر.

ونشرت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكترونى على الإنترنت أن للزوجة أن تزور أبويها ومحارمها وأقاربها في حدود المعروف وبما لا يخلُّ بالواجبات والحقوق الزوجية، والأولى أن يُعينها الزوج على هذا البر لا أن يكون حائلًا بينها وبين فعله، مع الإقرار بحقِّه في تنظيم هذه الزيارات بما يتوافق مع مصالحهما جميعًا؛ إذ الحقوق الزوجية إنما شُرعت لتنظيم الحياة بين الزوجين على أساس من التراحم والتوادِّ، لا التعسُّفِ والعنادِ.

ويأتي ذلك مع ما قد تقرر من أن الفضل والإحسان في العلاقة الزوجية هما المقدمان دومًا؛ خاصة فى واقع الأُسرِ المصرية التى دَرَجت على التعاون والتكامل بين الزوجين، ولم نجد إثارة لمثل هذا الأمر الحقوقي إلا عند التنازع، وهذا مما يُحمد للواقع المصرى الذي انغرست فيه القيم وصارت جزءًا أصيلًا من العلاقات الاجتماعية في إطار الحياة الزوجية المستقرة.