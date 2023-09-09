هل الدوالى تشكل خطورة على صحتك؟.. تقرير يوضح

كتبت نهير عبد النبى

مع التقدم فى السن يعانى الكثيرون من ظهور الدوالى، ولكن ليس كل شخص مصابًا أو سوف يصاب بالدوالي، لذلك من المهم أن نفهم ما هي وكيف تحدث وهل تشكل خطورة على صحتك؟.

وحسب ما ذكره موقع healthcare فأن الأوردة هي أوعية ذات جدران ناعمة. وتتمثل مهمتهم الأساسية في إعادة الدم من القدم إلى قلبك من خلال سلسلة من الصمامات الصغيرة أحادية الاتجاه التي تفتح وتغلق عندما تنقبض عضلات القلب أو الساق.

ويؤدي هذا إلى إرسال الدم صعودًا عبر هذه الأوعية ذات الجدران الناعمة. يقول دي جوست ، ممرض الأسرة الممارس في قسم جراحة الأوعية الدموية في جامعة يوتا هيلث : "عندما يتمدد الوريد، لا تنمو الصمامات بعد الآن" . يمكن أن يؤدي تدفق الدم المتخلف إلى تمديد الوريد على مدار اليوم، مما يسبب الحكة أو الشعور بالثقل أو الألم. هذه هي الدوالي. يمكن أن تصبح كبيرة الحجم وملتوية المظهر تحت الجلد." ما الذي يسبب الدوالي؟ هناك بعض الافتراضات حول أسباب الدوالي. يشعر بعض الأشخاص بالقلق من أن عبور أرجلهم أكثر من اللازم أو الجلوس لفترات طويلة من الوقت سيسبب لهم ذلك، لكن هذه ليست بالضرورة افتراضات صحيحة. يقول جوست إن اختيار أسلوب الحياة ليس هو ما يعرضك للخطر عادةً. "هناك علاقة وثيقة للغاية مع (تاريخ) العائلة. ربما كانت والدتك تعاني من الدوالي، لذا فقد ورثت صمامًا لا يعمل بشكل صحيح في أحد عروقك، والوريد التالي الذي يصب في اتجاه مجرى النهر يعمل الآن بقوة مضاعفة."

إلى جانب الوراثة، يعد الحمل والسمنة من عوامل الخطر الشائعة الأخرى للإصابة بالدوالي. هل الدوالي خطيرة؟ والخبر السار هو أن الدوالي ليست خطيرة على الإطلاق. لن تلحق الضرر بالساق أو المفاصل ونادرًا ما تسبب جلطة خطيرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون غير مريحة تمامًا - أحيانًا تشعر بالحرارة أو الحرقان أو الحكة بشكل لا يصدق. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يأتون لعلاجهم. يمكن أن تمنع الدوالي أيضًا الأشخاص من ممارسة الرياضة بانتظام في بعض الأحيان. ما هي خيارات العلاج؟ هناك بعض خيارات العلاج الفعالة المتاحة إذا كانت الدوالي تؤثر على حياتك اليومية. تشمل خيارات العلاج ما يلي:

-العلاج بالاستئصال بالليزر داخل الوريد (EVLT)

-الجراحة

-إجراءات استئصال الميكروفيلبيكتومي