نهاية متوقعة لتاجر ممنوعات.. سقط بأكياس الشادو قبل ترويجها بين زبائنه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة ، في كمين أعد له، وبحوزته أكياس تحتوي على كمية من مخدر الشادو، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وىدت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من مصدر سري، تفيد تورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية منها بين عملائه.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبدأ رجال المباحث في رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها للقاء عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته أكياس تحتوي على مخدر الشادو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتحفظ رجال المباحث على المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، طمعا في تحقيق مكاسب مادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.