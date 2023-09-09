موقع "الصحة الوطنية" البريطانى يسجل زيادة 552% فى استفسارات الإجهاد الحرارى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأرقام أظهرت أن الطقس الحار فى المملكة المتحدة أدى إلى زيادة بنسبة 552% في عدد الأشخاص الذين يطلبون المشورة بشأن الإجهاد الحرارى من موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذا الأسبوع، فى الوقت الذى من المرجح أن تصل فيع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية يوم السبت.

وشهدت المملكة المتحدة درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية لمدة خمسة أيام في سبتمبر للمرة الأولى، ومن المرجح أن يستمر هذا الرقم القياسي يومي السبت والأحد.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تنبيهًا صحيًا باللون الأصفر بشأن الحرارة في معظم أنحاء البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن هناك أيضًا احتمال حدوث عواصف رعدية في جزء كبير من وسط بريطانيا يوم السبت.

وكانت هناك 32130 زيارة إلى صفحة النصائح الصحية حول الإنهاك الحراري وضربات الشمس من الأحد إلى الخميس هذا الأسبوع، وفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، التي تدير موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وهذا بالمقارنة مع 4928 زيارة تمت خلال نفس الفترة من الأسبوع الماضي، عندما كانت درجات الحرارة في جميع أنحاء إنجلترا أكثر برودة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة البالغة 32.6 درجة مئوية في ويسلي في سري يوم الخميس تجاوزت الرقم القياسي السابق لهذا العام البالغ 32.2 درجة مئوية في 10 يونيو.

ومن المتوقع أن يتم تحطيم الرقم القياسي لثلاثة أيام متتالية من الطقس الحار في سبتمبر هذا الأسبوع.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه بينما وصلت درجات الحرارة إلى مستويات مماثلة في عامي 2020 و2021، فإن الطقس الحار – وظروف موجة الحر في بعض أجزاء البلاد – قد يستمر حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، التي تقدم تنبيهات لقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية في إنجلترا، تنبيهًا صحيًا باللون الأصفر في معظم أنحاء البلاد، حتى الساعة 9 مساءً يوم 10 سبتمبر، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأشخاص الأكثر عرضة للحرارة.