موريتانيا تعزى مالى فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف سفينة "تمبكتو"

أ ش أ

تقدمت الحكومة الموريتاينة، بخالص تعازيها وتعاطفها مع الحكومة والشعب المالي؛ إثر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة "تمبكتو" التي تربط غاو بموبتي، الخميس، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين.

وذكرت الحكومة الموريتانية- في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الجمعة- "ببالغ الحزن والأسى، علمنا بالهجوم الإرهابي الجديد الجبان والهمجي الذي استهدف سفينة (تمبكتو) التي تربط غاو بموبتي، يوم الخميس 07 سبتمبر 2023، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين".

وأضافت "بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بخالص تعازيها، وتعرب عن عميق تعاطفها مع الحكومة والشعب المالي الشقيق ولأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".