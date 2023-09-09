مناقشة رسالة دكتوراة عن "الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب" بجامعة بني سويف

الشرقية- فتحية الديب

حصل الباحث المقدم " نبيل السيد عبد القادر غيث"، على درجة الدكتوراة من جامعة بنى سويف ، فى رسالته المقدمة بعنوان "الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب".

حيث منحته لجنة المناقشة والحكم ، المشكلة من كل الدكتور عادل عبد الله المسدي، رئيسا وعضوا، استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الفيوم، والدكتور أحمد فوزى عبد المنعم، مشرفا وعضوا، استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة بنى سويف، والدكتور ماهر جميل أبو خوات، عضوا، استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ، درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وهذه أعلى درجة علمية بجامعة بنى سويف، وتضمنت التوصيات عدم بث فيديوهات هجمات الارهابيين والمواجهة الفعلية لتمويل الارهاب، ومراقبة الجمعيات الأهلية التى تمول التنظيمات الإرهابية.

تناولت الرسالة التى أشرف عليها الدكتور أحمد فوزى، استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف، تعريف تمويل الإرهاب ومصادر التمويل، واستخدام تنظيم داعش العملات الافتراضية مثال البيتكوين فى تمويل الإرهاب، والإعلام الرقمي فى دعم وتمويل الإرهاب والجهود الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فى مواجهة تمويل الارهاب، وتجفيف منابع تمويله.



الباحث



لجنة التحكيم