مقتل عامل تعرض لاعتداء فى الوراق وأمن الجيزة يلقى القبض على المتهم

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياة آخر في الوراق، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض تسبب في مقتله، بسبب خلاف بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الوراق، فوجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وضبط مرتكب الجريمة.

انتقل على الفور المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات مقتل عامل على يد آخر، بسبب خلافات بينهما، وحدد هوية المتهم، وتمكن من القبض عليه.

بمواجهة المتهم أمام العقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المستخدم في الاعتداء على المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.