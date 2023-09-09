اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 11:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مقتل عامل تعرض لاعتداء فى الوراق وأمن الجيزة يلقى القبض على المتهم

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:48 ص
مقتل عامل تعرض لاعتداء فى الوراق وأمن الجيزة يلقى القبض على المتهم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهى عامل حياة آخر في الوراق، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض تسبب في مقتله، بسبب خلاف بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الوراق، فوجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وضبط مرتكب الجريمة.

انتقل على الفور المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات مقتل عامل على يد آخر، بسبب خلافات بينهما، وحدد هوية المتهم، وتمكن من القبض عليه.

بمواجهة المتهم أمام العقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المستخدم في الاعتداء على المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


قتل عامل

قتل عامل بالوراق

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة