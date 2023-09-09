مقتل عاطل اعتدى عليه عامل بالضرب حتى فارق الحياة فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل عاطل على يد عامل في الوراق، وأشارت التحريات الأولية أن المتهم احتجز المجنى عليه واعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، لاستيلائه على مبلغ مالي منه خلال نومه، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا للعقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة الوراق، وبإجراء التحريات الأولية، تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن عامل احتجز عاطل، واعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب استيلاء المجني عليه على مبلغ مالي من المتهم أثناء نومه.

كما أشارت التحريات إلى اعتداء المتهم بالضرب على صديق المجني عليه مما أسفر عن إصابته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.