اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يعزى المملكة المغربية فى ضحايا الزلزال المدمر

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:35 ص
مفتى الجمهورية يعزى المملكة المغربية فى ضحايا الزلزال المدمر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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توجه الدكتور شوقى علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب مناطق من المملكة مساء أمس؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلًا عن تدمير المباني السكنية والمنشآت. 

وعبَّر مفتي الجمهورية في بيان له اليوم عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل. 

كما توجَّه المفتي بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب.

 

 


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