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مع اتجاه أنظار العالم نحو الهند.. ما هى مجموعة العشرين ؟

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:48 ص
مع اتجاه أنظار العالم نحو الهند.. ما هى مجموعة العشرين ؟ مجموعة العشرين
كتب - إسلام سعيد

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انطلقت اليوم السبت، أعمال القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين 2023 في نيودلهي بالهند، تحت عنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد" بمشاركة مصر كضيف شرف للقمة بدعوة من الرئاسة الهندية، وتتجه أنظار العالم نحو هذه القمة التي تأتي في توقيت حساس جراء التطورات الاقتصادية العالمية، وفي السياق التالي نقدم أبرز المعلومات عن المجموعة.

من هي مجموعة العشرين؟

مجموعة العشرين - تأسست عام 1999- بهدف دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي - كلا من الأرجنتين، وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة علاوة على الاتحاد الأوروبي.

أهداف مجموعة العشرين

تعتبر مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي، وتهدف إلى النقاش والتشاور في قضايا أساسية تخص الاقتصاد العالمي، كما يعود السبب الرئيسي لتأسيس مجموعة العشرين إلى الأزمة المالية لعامي 1997 و1998 التي أظهرت ضعف النظام المالي الدولي في ظل عولمة العلاقات الاقتصادية والتي تطلبت تكاتف القوى الاقتصادية العالمية لتفادي مثل هذه الأزمات.

 

وتضم المهام الأساسية لمجموعة العشرين تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت، وتحريك النظام المالي لخفض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وإنشاء هيكل مالي جديد.

 

كيف تأسست المجموعة؟
 

خلال لقاء وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية لسبع من بين أكبر الاقتصادات عالمياً في واشنطن في سبتمبر من عام 1999 وبحضور كلاً من بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا، جرى تأسيس المجموعة كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في برلين ، ومع الأزمة المالية عام 2008 تم رفع مستوى المجموعة قادة الدول الأعضاء عندما أصبح من الواضح أن التنسيق الضروري للأزمات لن يكون ممكناً إلا على أعلى مستوى سياسي.

وفي نوفمبر 2008، انعقدت أول قمة لقادة مجموعة في واشنطن، لنشهد بعد ذلك توسيع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

 

 


قمة العشرين بالهند

قمة العشرين G20

قمة G20

انطلاق قمة العشرين

انطلاق قمة G20

لقاءات الرئيس بقمة العشرين G20

انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

كلمة الرئيس بقمة العشرين

الرئيس السيسى في قمة العشرين

الرئيس يشارك في قمة العشرين G20

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موعد قمة العشرين 2023

انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة G20

قمة العشرين بنيودلهى

قمة G20 بنيودلهى

موعد قمة العشرين G20

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