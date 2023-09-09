لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط كتلة حديدية عليه أثناء عمله بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع عامل سقطت عليه كتلة حديدية أثناء عمله بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي.
مصرع عامل سقطت عليه كتلة حديدية أثناء عمله بمركز قفط جنوب محافظة قناالسبت، 09 سبتمبر 2023 03:17 م
جثة- أرشيفية
قنا صابر سعيد
لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط كتلة حديدية عليه أثناء عمله بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط كتلة حديدية عليه أثناء عمله بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.
الموضوعات المتعلقة
مصرع شقيقين غرقا داخل ترعة فى قناالسبت، 09 سبتمبر 2023 11:33 ص
العثور على جثة شاب داخل منزله بقناالجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:38 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بحائط فى قناالخميس، 07 سبتمبر 2023 08:42 م
إصابة شخصين في حريق منزل بقناالخميس، 07 سبتمبر 2023 01:48 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة