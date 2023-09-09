اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 04:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع عامل سقطت عليه كتلة حديدية أثناء عمله بمركز قفط جنوب محافظة قنا

السبت، 09 سبتمبر 2023 03:17 م
مصرع عامل سقطت عليه كتلة حديدية أثناء عمله بمركز قفط جنوب محافظة قنا جثة- أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط كتلة حديدية عليه أثناء عمله بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع عامل سقطت عليه كتلة حديدية أثناء عمله بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي.






 


مصرع عامل

مركز قفط

امن قنا

اخبار قنا

محافظة قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة