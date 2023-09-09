قنا صابر سعيد

لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط كتلة حديدية عليه أثناء عمله بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع عامل سقطت عليه كتلة حديدية أثناء عمله بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي.













