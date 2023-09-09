مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق نوى - شبين القناطر، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، والتحفظ علي السيارة والدراجة النارية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق نوى - شبين القناطر دائرة المركز ووجود جثة ومصاب.

علي الفور انتقل النقيبان محمد مجدي معاون أول المباحث، وحاتم العطار رئيس وحدة مرور شبين القناطر، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة أمام منطقة أبو المعاطى وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر مستقلى الدراجة النارية، وتم نقلهم للمستشفي والتحفظ على الدراجة والسيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.