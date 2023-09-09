مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل على طريق جمصة المنصورة، في محافظة الدقهلية

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق المنصورة جمصة الدولي، أمام قرية ميت زنقر التابعة لدائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم 5653 د ع أ، وأخرى ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 8964 ع م أ، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 4 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع بيشوي ماهر نعيم، ويبلغ من العمر 35 عام ، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، ومحمد أنور السيد، ويبلغ من العمر 85 عاما، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى الطوارئ.

فيما أصيب كل من: أماني محمد أنور السيد، وتبلغ من العمر 55 عامًا، وجرى نقلها لمستشفى الطوارئ، وأسامة إبراهيم الدياسطي، ويبلغ من العمر 48 عامًا، وأحمد عبد الحكيم حسانين، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وبيشوي ناجي يوسف، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وتم نقل الجثتين للمشرحة، والمصابين للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية .