اليوم السابع
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مصرع شاب في حادث تصادم دراجته البخارية مع عربة كارو بالدقهلية

السبت، 09 سبتمبر 2023 03:57 م
مصرع شاب في حادث تصادم دراجته البخارية مع عربة كارو بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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لقي شاب مصرعه، بعدما صدمته عربة كارو أثناء استقلاله دراجته البخارية على طريق بني عبيد ميت فارس، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو على طريق بني عبيد ميت فارس، ووفاة شاب
 
وانتقلت قوة أمنية من على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى أحمد محمد أحمد جمعة، ويبلغ من العمر 14 عاما، مقيم بقرية الزهيري ببني عبيد، حيث صدمته عربة كارو خلال استقلاله دراجة بخارية، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات. 

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