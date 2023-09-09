مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بإحدى قرى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شاب للغرق في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في إحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.