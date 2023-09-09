مش بكتره.. الآثار الجانبية للمكياج هتضر بشرتك

كتبت نهير عبد النبى

بعض الفتيات تعتمد بشكل كبير على وضع الماكياج يوميا ولكن قد يشكل ذلك خطورة كبيرة على صحة البشرة، حيث تحتوي العديد من منتجات المكياج اليومية على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تعطل وظائف الحاجز الواقي لبشرتك، مما يسهل على مسببات الأمراض دخول بشرتك.

يمكن أن يسبب استخدام المكياج بانتظام آثارًا جانبية مختلفة، مما يؤثر على صحة البشرة وتوهجها الطبيعي ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا يمكنك استخدام المكياج على الإطلاق. إذا اتبعت بعض عادات الماكياج الصحية واخترت منتجات صديقة للبشرة، فيمكنك الاستمرار في وضع المكياج كل يوم.

وحسب ما ذكره موقع skinkraft هناك آثار جانبية لوضع المكياج بانتظام وهى:

-انسداد المسام

إذا كنت تضعين المكياج بشكل منتظم وتتركينه على بشرتك لفترة طويلة، فمن المحتمل أن تسد مسام بشرتك. هذا لا يسمح لبشرتك بالتنفس، مما يجعلها عرضة لحب الشباب والصدمات وغيرها من مشاكل بشرة الوجه، قد تلاحظ نتوءات حول عينيك أيضًا.

-الشيخوخة المبكرة

من الأشياء المهمة التي تقومين بها للحفاظ على صحة بشرتك هو حمايتها من أضرار أشعة الشمس. عندما تنسى وضع واقي الشمس قبل وضع المكياج، فإنك تعرض بشرتك لأضرار أشعة الشمس. ترك المكياج لفترة أطول مع التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية. أيضًا، عندما لا تقومي بإزالة مكياجك قبل النوم، فإنه يمكن أن يصل إلى المسام ويكسر الإيلاستين ويسبب التجاعيد.

-البشرة الجافة أو الدهنية

منتجات المكياج التي لا تناسب نوع بشرتك يمكن أن تجعل بشرتك أكثر جفافًا أو دهنية. قد يعاني الأشخاص ذوو البشرة الجافة من جفاف شديد إذا استخدموا مكياجًا غير مخصص لنوع بشرتهم. وبالمثل، قد يعاني أصحاب البشرة الدهنية من إنتاج كمية كبيرة من الزيت أكثر من المعتاد بعد استخدام المنتجات الخاطئة.

-البثور

قد تحدث البثور بسبب عدم التوازن الهرموني أو بعض الأدوية أو النظام الغذائي غير السليم وما إلى ذلك. لكن الاستخدام المنتظم للمكياج يمكن أن يزيد من مشاكلك ويؤدي إلى ظهور المزيد من البثور المتكررة. يتفق خبراء البشرة على أن أصحاب البشرة المعرضة لحب الشباب يجب أن يحدوا من استخدام الماكياج. إن تطبيق كمية أقل من الماكياج يمكن أن يحسن صحة بشرتك ويقلل من الرؤوس السوداء أيضًا.

-رد الفعل التحسسي

في حين أن بعض منتجات المكياج تبدو متشابهة، إلا أن المكونات تختلف من علامة تجارية إلى أخرى. المنتجات المصنوعة من مكونات خفيفة لا تضر بشرتك. ومع ذلك، فإن المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل البارابين وSLES يمكن أن تسبب الحساسية. إذا كان لديك حساسية من مكونات معينة، فإن هذه المنتجات يمكن أن تجعل الأمر أسوأ. يمكن أن تجعل بشرتك تشعر بالحكة وعدم الراحة.

-تغيرات اللون

إن وضع المكياج كل يوم له آثار جانبية، لكن النوم بالمكياج طوال الليل يمكن أن يضر بشرتك إلى حد كبير يمكن للجذور الحرة التي تنشأ بسبب التلوث والشمس أن تؤثر على الكولاجين مما يضعف بشرتك ويؤدي إلى تغيرات في لون بشرتك. على سبيل المثال، عندما يتم وضع أحمر الشفاه طويل الأمد لأكثر من 10 ساعات، فإنه يؤدي إلى تغميق لون شفتيك لأنه يحتوي على مكونات تمنع وصول الأكسجين إلى شفتيك.

-التهابات العين

المنطقة المحيطة بعينيك وجفنك رقيقة وحساسة. هذا هو المكان الذي تستخدمين فيه المكياج مثل كريم الأساس والكونسيلر وظلال العيون والكحل والماسكارا. أي نوع من المواد المهيجة في مكياج عينيك يمكن أن يسبب ضررًا شديدًا لعينيك. ويمكن أن يؤدي حتى إلى عدوى العين.

تنصح إدارة الغذاء والدواء بفحص المكونات قبل استخدام أي مكياج للعيون. تجنب استخدام المنتجات الكيميائية الضارة. يمكن أن تؤدي منتجات مكياج العيون أيضًا إلى ظهور الهالات السوداء ، إذا لم تتم إزالتها قبل النوم أو إذا تم وضعها لفترة طويلة من الزمن.

-السرطان

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم. وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد ، يعاني واحد من كل خمسة أمريكيين من المرض. ومع ذلك، فقد أثبتت جمعية السرطان الأمريكية ، أيضًا أنه لا يوجد سوى القليل جدًا من الأدلة لاستنتاج علاقة منتجات التجميل بسرطان الجلد على الرغم من عدم وجود أدلة كافية للمطالبة بهذا الارتباط، فمن المعروف أن المكونات مثل الفورمالديهايد وقطران الفحم والزرنيخ والسيليكا والكروم مسببة للسرطان.