مشاهد مروعة من زلزال المغرب.. فيديو

سجلت المراصد العالمية لرصد الزلازل، منتصف ليل الجمعة، هزة أرضية بلغت قوتها 6.8 درجات فى مناطق مختلفة من المملكة المغربية.
وشعر بالهزة القوية على الخصوص سكان مدن مراكش وأكادير والعاصمة الرباط وكذلك باقي المدن المغربية، حيث انتشرت مقاطع فيديو تصور هلع السكان لحظات بعد وقوع الزلزال.
#زلزال_مراكش Marrakech https://t.co/BV1SPXjX7A— حساب مغربي حر مهتم بنشر الحقائق ودحض المغالطات (@freetwitoma) September 8, 2023
شاهد فيديو نادر وخاص من كاميرا مثبتة بالشارع يوثق لحظة وقوع #الزلزال في مدينة #الجديدة ب #المغرب— #هلا_قطر (@hlaqatar) September 8, 2023
#زلزال_المغرب
#زلزال #اغادير #مراكش #الدار_البيضاء
#Morocco
#هلا_قطر pic.twitter.com/4CLZCXuO1h
لحظة وقوع الهزة الأرضية في المغرب منتصف الليل زلزال بقوة 6.8 يضرب #المغرب 🇲🇦بين #مراكش و #اغادير pic.twitter.com/qfbIWZJUhb— المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) September 9, 2023
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