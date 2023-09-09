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محمد بن زايد يوجه بتسيير جسر جوى لنقل مساعدات إغاثية عاجلة لمتضررى زلزال المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 04:09 م
محمد بن زايد يوجه بتسيير جسر جوى لنقل مساعدات إغاثية عاجلة لمتضررى زلزال المغرب زلزال المغرب
إيمان حنا

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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب، وتقديم مختلف أشكال الدعم، وفق"البيان" الإماراتية.

تأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم خاصة في الظروف الصعبة.

وكان التليفزيون المغربي، قد أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى820 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 672 مصابًا، وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

وقد انطلقت عملية إيصال المساعدات انطلقت إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.


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