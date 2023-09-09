محتجون ينصبون خياماً أمام قاعدة فرنسية فى النيجر للمطالبة برحيل القوات

وبدأ الاحتجاج السبت بعد نحو 5 أسابيع من إطاحة الجيش بالرئيس محمد بازوم والاستيلاء على السلطة في انقلاب قوبل بإدانة واسعة النطاق في الخارج لكن كثيرين احتفلوا به في الداخل.



وتدهورت العلاقات بين النيجر وفرنسا، المستعمر السابق، منذ أن وصفت باريس المجلس العسكري بأنه غير شرعي، ما أثار المشاعر المناهضة لفرنسا.



وأُطلقت دعوات لطرد 1500 جندي فرنسي متمركزين في النيجر ضمن حملة واسعة النطاق ضد المتشددين في منطقة الساحل. وترفض فرنسا مغادرة قواتها حتى الآن.



وتكررت المسيرات المؤيدة للمجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة. لكن عدد المشاركين في الاحتجاج أمام القاعدة العسكرية آخذ في الزيادة ولا توجد أي علامة على فضه حتى الآن.



وأدى المحتجون صلاة الجمعة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية.