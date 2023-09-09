محاكمة مسن متهم بخطف 5 أطفال والتعدى عليهم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات كفر الشيخ ، الدائرة الثانية برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة والعضو اليمين، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال، والمستشار محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، سكرتير الدائرة، أحداث القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، والمتهم فيها "م.ع.ر.ا، 55 سنة، ويقيم بقرية إسحاقة، التابعة لمركز كفر الشيخ.

ووجهت له المحكمة عما أسند إليه باختطاف 5 أطفال؛ والتعدي عليهم، في إحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ؛ حيث تبين أن المتهم في غضون العام الحالي 2023 اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغيرا واحدا، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي الزمان والمكان واعتدى عليهم مستخدمًا في ذلك السلاح الأبيض -السكين-، كما وجهت له جهات التحقيق أيضًا تهمة أخرى وهي حيازة وإحراز سلاح أبيض -السكين- دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحمله على النحو المبين بالتحقيقات.