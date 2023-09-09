محافظ كفر الشيخ: تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للكشف بعيادات التأمين الصحي بالفرع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للكشف بعيادات التأمين الصحي بالفرع، مؤكدًا أنه تم تفعيل هذه الخدمة بدءًا من اليوم، وذلك من خلال استخدام الحجز على الموقع التالي http://196.219.52.230/reservation/HioClinicReservation.aspx

ويقوم الراغب في الحجز بالحصول على الرابط السابق ويسجل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به، لتفتح له نافذه، يظهر بها اسمه ويختار الفرع الذي يتوجه له لإجراء الكشف الطبي، كما يختار التخصص، ويختار فئة الطبيب "استشاري - أخصائي"، ويختار العيادة التي يرغب إجراء الكشف الطبي بها، وتحديد اليوم الذي يرغب التوجه لإجراء الكشف الطبي.