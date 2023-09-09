اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 09:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للكشف بعيادات التأمين الصحي بالفرع

السبت، 09 سبتمبر 2023 08:00 م
محافظ كفر الشيخ: تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للكشف بعيادات التأمين الصحي بالفرع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للكشف بعيادات التأمين الصحي بالفرع، مؤكدًا أنه تم تفعيل هذه الخدمة بدءًا من اليوم، وذلك من خلال استخدام الحجز على الموقع التالي http://196.219.52.230/reservation/HioClinicReservation.aspx

ويقوم الراغب في الحجز بالحصول على الرابط السابق ويسجل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به، لتفتح له نافذه، يظهر بها اسمه ويختار الفرع الذي يتوجه له لإجراء الكشف الطبي، كما يختار التخصص، ويختار فئة الطبيب "استشاري - أخصائي"، ويختار العيادة التي يرغب إجراء الكشف الطبي بها، وتحديد اليوم الذي يرغب التوجه لإجراء الكشف الطبي.


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

تأمين صحي

عيادة مستشفى العبور

مستشفى فوه

حجر الكتروني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة