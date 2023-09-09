محافظ الشرقية يفتتح الملعب الخماسى بمركز شباب بنى عامر بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ملعب كرة قدم نجيل صناعي بمركز بنى عامر التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق، ذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.

كان الملعب طرح ضمن عمليات الاحلال والتجديد من قبل وزارة الشباب والرياضة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادية الساسية بالإهتمام بالشباب، وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

تفقد المحافظ الشرقية الملعب الخماسي بالمركز يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وحرص على مشاهدة تدريبات فريق الكاراتيه، مشيدا بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في مسابقات كره القدم ورفع اسم الشرقية في المحافل الرياضية.

أوضح الدكتور ممدوح غراب أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية بإعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

كما أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة على ان مديرية الشباب والرياضة تستمر من خلال خطة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فى عمليات الإنشاء والإحلال والتجديد لجميع المرافق الخاصة بقطاع الشباب والرياضة فى إطار سعى الوزارة الى انشاء بنا تحتية متطورة لممارسة كافة الأنشطة الرياضية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .