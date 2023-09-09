محافظة الجيزة تضبط 276 طن سلعا تموينية وغذائية بإجمالى 2400 قضية خلال شهر

كتبت - مرام محمد

قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين بتوجيه سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مباحث التموين بالجيزة خلال شهر، والتي تمكنت من ضبط 276 طن سلع غذائية وتموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمه من قبل الدولة بحوزة مخالفين باجمالي 2400 قضية وذلك في إطار الحملات الرقابية للتصدي لجشع بعض التجار والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مباحث التموين تمكنت من ضبط 256 طن و500 كجم من السلع الغذائية الأساسية غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتي شملت "هياكل دواجن وسكر ومكرونة وملح طعام وجبنة موتزريلا وزيت زيتون وبسطرمة وسمن وارز وشوكولاته وصلصة وعصائر وكاتشب وسجائر محلية ومستوردة ومعسل وعجوة ومخلل ودقيق فاخر وزيت طعام ومنظفات معطر دوني ولافندر وفول صحيح ومياه خضراء للسيارات وألوان صناعية ومسحوق زهرة وعسل أسود وحلاوة طحنية وطحينة ولحوم ضان واتواب قماش وزيت سيارات".

وأضاف اللواء أحمد راشد أنه في مجال المطاحن والمخابز أسفرت الحملات عن ضبط 18 طن و500 كجم دقيق مدعم وتحرير 965 قضية شملت 5 قضايا تجميع واستيلاء علي دقيق مدعم و110 قضايا عدم حمل شهادة صحية و400 قضية انتاج خبز ناقص الوزن و360 قضية غير مطابق للمواصفات و90 قضية إدارة مخبز بدون ترخيص .

وفي مجال حجب السلع الغذائية الأساسية تم تحرير 37 قضية حجب واحتكار سجائر بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي. وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم تحرير عدد 3 قضايا لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال المحلات العامة تم تحرير 1344 قضية شملت 320 قضية عدم حمل شهادة صحية و391 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و330 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص و303 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.