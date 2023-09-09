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مجلس حكماء المسلمين يُعرب عن تضامنه مع المغرب فى كارثة الزلزال

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:11 م
مجلس حكماء المسلمين يُعرب عن تضامنه مع المغرب فى كارثة الزلزال زلزال المغرب
كتب لؤى على

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أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من المدن المغربية، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
 
ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة التحرك العاجل للمساعدة في إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين، معربا عن خالص التعازي للمملكة المغربية قيادةً وشعبًا ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.
 

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