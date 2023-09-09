متحف آثار الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمى لمحو الأمية

الإسماعيلية- صبرى غانم

احتفل متحف آثار الإسماعيلية ، باليوم العالمي لمحو الأمية، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على هامش الاحتفال بهذا اليوم من أبرزها، الورشة التعليمية التي نظمها القسم التعليمي بالمتحف، لتعليم النشء مبادئ الكتابة بالحروف الهيروغليفية.

وشملت فعاليات الورشة التي استهدفت عددا من الأطفال من أبناء محافظة الإسماعيلية كتابة أسماء المشاركين باللغة الهيروغليفية ورق البردي، وتعليم الأطفال بعض معاني الحروف الفرعونية وتعريفهم أشكالها .

كما استعرض متحف آثار الإسماعيلية مجموعة من القطع الأثرية المتميزة التي تعبر عن الكتابة وتطورها في العصور المختلفة حتى العصر الحديث، من بينها تمثال من البرونز لرجل جالس يمسك بكلتا يديه صحيفة مفرودة عليها كتابات هيروغليفية تعود لعصر متأخر.

ويذكر أن العالم يحتفل كل عام من شهر سبتمر، باليوم العالمي لمحو الأمية يوم 8 سبتمبر بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، لا سيما أن محو الأمية لا يتعلق فقط بالتعليم، بل أداة هامة للقضاء على الفقر ووسيلة قوية للتقدم الاجتماعي والبشري في المجتمعات.

كما يركز اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2023 على ضرورة تعليم القراءة والكتابة، والتركيز على دور المعلمين وتغيير ممارسات التدريس.

أقيمت الأنشطة والاحتفالات تحت إشراف رشا دهب مدير متحف آثار الإسماعيلية.