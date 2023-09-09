لصوص المساكن والسيارات بالشرقية: نفذنا 8 وقائع بكسر الأبواب والمفتاح المصطنع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن والسيارات ، اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بأسلوب كسر الأبواب والمفتاح المصطنع.

واضافوا خلال التحقيقات، أنهم يضعون خطط لتنفيذ عمليات السرقة، لافتين الى أنه فى حالة سرقة المنازل يقومون بمراقبتها وبعد التأكد من غياب السكان يسرقونها عن طريق كسر الباب والاستيلاء على محتويات المساكن وبيعها لدى عميلهم سى السمعة، وفى حالة سرقة السيارات يركزون على السيارات المركونة فى أماكن هادئة ويسرقونها فى الساعات المتأخرة من الليل بأسلوب المفتاح المصطنع.

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والسيارات بالشرقية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام ( 3 عاطلين ، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات (المساكن والسيارات) بأسلوبى (كسر الأبواب والمفتاح المصطنع) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 سيارة ملاكى خاصين بالمتهمين "من متحصلات السرقة" – مبلغ مالى) ، وأرشدوا عن المسروقات.