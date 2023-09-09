قطع المياه عن المنصورية وبنبان بأسوان بسبب أعمال الإحلال والتجديد اليوم

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بالمواطنين والجهات المختصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.