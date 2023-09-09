قطار المحاكمات فى أسبوع .. نظر محاكمة خلية إمبابة و12 متهما بفض رابعة

كتب إيهاب المهندس

تنظر محاكم الجنايات خلال الأسبوع الجاري العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها محاكمة المتهمين بخلية إمبابة ومحاكمة المتهمين بخلية روض الفرج.

خلافات الميراث

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة شقيقين وصديقهما، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص وزوجته وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، لخلافات حول الميراث.

خلية روض الفرج

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد عمار، يوم 10 سبتمبر محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والمعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية.

تنظر الدائرة الثانية ارهاب، المعقدة ببدر، إعادة محاكمة متهم بأحداث مسجد الفتح.

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، يوم 11 سبتمبر إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، بتهمة التظاهر وحيازة اسلحة والقتل والشروع فيه.

-الهيكل الاداري للإخوان

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، يوم 12 سبتمبر، برئاسة المستشار محمد عمار، محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

_ خلية إمبابة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، يوم 13 سبتمبر إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

-احداث مجلس الوزراء

تنظر الدائرة الثانية ارهاب محاكمة متهمين اثنين بأحداث مجلي الوزراء يوم 13 سبتمبر الجاري.