قصة عامل فقد حياته على يد أصدقائه الأربعة فى بدر

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء الشهود لكشف تفاصيل وفاة عامل بعد تعدى 4 آخرين عليه فى مدينة بدر.

المتهمون الأربعة مثلوا أمام النيابة العامة، واعترفوا بوجود خلافات بينهم وبين المجني عليه، بعد سرقة بعض الهواتف من شقتهم السكنية، موضحين أنه كان يسكن معهم في ذات الشقة باعتباره صديقم لهم، لكنه اقدم على سرقتهم، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم وبين المجني عليه تعدوا فيها عليه، لكنه توفي أثناء التعدي عليه وتم نقله إلى المستشفى.

قوات الأمن حلت لغز القضية بعد ساعات قليلة وألقت البض على المتهمين الأربعة، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و نجحت الداخلية في ضبط 4 عمال لقيامهم بالتعدى بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.