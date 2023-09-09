قصة عامل فقد حياته على يد أصدقائه الأربعة فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء الشهود لكشف تفاصيل وفاة عامل بعد تعدى 4 آخرين عليه فى مدينة بدر.
المتهمون الأربعة مثلوا أمام النيابة العامة، واعترفوا بوجود خلافات بينهم وبين المجني عليه، بعد سرقة بعض الهواتف من شقتهم السكنية، موضحين أنه كان يسكن معهم في ذات الشقة باعتباره صديقم لهم، لكنه اقدم على سرقتهم، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم وبين المجني عليه تعدوا فيها عليه، لكنه توفي أثناء التعدي عليه وتم نقله إلى المستشفى.
قوات الأمن حلت لغز القضية بعد ساعات قليلة وألقت البض على المتهمين الأربعة، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
و نجحت الداخلية في ضبط 4 عمال لقيامهم بالتعدى بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
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