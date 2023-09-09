قافلة جامعة الزقازيق الطبية تكشف على 995 من أهالي ديرب نجم في الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منشأة صفوت مركز ديرب نجم بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف على 995 حالة من أهالى القرية فى العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات من الصباح الباكر وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة فى مديريات الصحة والطب البيطرى والأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشرى تحت رعاية الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب البشرى ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 995 حالة فى 10 تخصصات طبية هى (باطنة- متوطنة- عظام- روماتيزم- رمد- مخ وأعصاب -طب الأسرة- أطفال- قلب- صدر)، كما تم تحويل 15 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 190 حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض وهى حملة الكشف على أمراض الضغط مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية، الدكتورة أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالا لدور الجامعة مسئوليتها فى خدمة المجتمع المصرى والبيئة المحيطة بوصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجا فى ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة وتنفيذا لخطتها التى من أهم أولويات تحسين مؤشرات الخدمة الطبية بتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية فى عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بتقديم ندوة توعوية عن التغذية السليمة للأطفال، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، حيث قام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا، بالإضافة إلى توفير فريق من الأطباء والممرضين قاموا بتحليل السكر والاعتلال الكلوى.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطرى بالشرقية قامت بالكشف على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم. مشيرة إلى قيام كلية الزراعة بتقديم ندوة عن تجفيف وحفظ الخضراوات وصناعات الألبان فى المنازل مثل الجبن القريش والزبادى تحت رعاية الدكتور أسامه عبد المنعم عميد الكلية، والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية، كما قامت كلية التربية النوعية بتقديم ورشة عمل عن إعادة تدوير بواقى الأقمشة، تحت رعاية د.هانى حلمى عميد الكلية، ود.أحمد بديع وكيل الكلية.

كما قامت مديرية الأوقاف بدعم القافلة بواعظ دينى، حيث تم إلقاء ندوة توعوية عن النظافة والطهارة من المنظور الإسلامى، بالإضافة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتقديم ندوة عن طرق الحفاظ على المياه وكيفية تنقية مياه الشرب.

جدير بالذكر أنه قد قام بأعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعددا من العاملين بالقطاع، حيث اختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب وإقبال ورضا من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى المشاركين فى تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.