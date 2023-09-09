قاض يرفض طلب موظف ترامب بنقل "سرقة الانتخابات" من جورجيا لمحكمة فيدرالية

كتبت رباب فتحى

رفض قاضٍ فيدرالي طلبًا من رئيس موظفي ترامب السابق في البيت الأبيض، مارك ميدوز، بنقل قضية التدخل في انتخابات جورجيا 2020 من الولاية إلى المحكمة الفيدرالية على أساس أن بعض السلوكيات المتهم بها كانت ضمن نطاق واجباته الرسمية، وهو ما اعتبرته صحيفة "ذا هيل " الأمريكية، انتصارا للمدعية العامة لمقاطعة فولتون فانى ويليس.

ويعني الحكم الصادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية ستيف جونز يوم الجمعة أن محاكمة ميدوز التي رفعتها المدعية العامة ويليس ستبقى في المحكمة العليا في أتلانتا، ما لم يستأنف ميدوز وتبطل محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة القرار.

وكتب القاضي في قرار مفصل وموسع بشكل غير عادي مؤلف من 49 صفحة: "لم تجد المحكمة أدلة كافية لإثبات أن الغالبية العظمى من الأفعال العلنية المزعومة ضد ميدوز، تتعلق بدوره كرئيس لموظفي البيت الأبيض".

وكتب القاضي: “ لو تولى ميدوز مهام تعكس الواجبات التي قام بها أثناء عمله في منصبه الرسمي، فقد فشل في توضيح كيف أن الأنشطة المتعلقة بالانتخابات هي بمثابة الأساس للتهم الواردة في لائحة الاتهام و"لا تتعلق بأي من أعماله الرسمية."

في الشهر الماضي، سلمت هيئة المحلفين الكبرى في منطقة أتلانتا لائحة اتهام مترامية الأطراف مكونة من 41 تهمة ضد دونالد ترامب و18 آخرين، بما في ذلك ميدوز، زاعمين أنهم انتهكوا قانون ولاية ريكو في جورجيا في جهودهم لتخريب نتائج انتخابات عام 2020.

وسعى ميدوز إلى رفع القضية إلى المحكمة الفيدرالية بحجة أن تهم الابتزاز المترامية الأطراف تتعلق بعمله الطبيعي كرئيس لموظفي البيت الأبيض، مما منحه حصانة من الملاحقة القضائية ومنعه من الملاحقة القضائية على مستوى الولاية.

لكن القاضي رفض حججه في قرار مفصل مكون من 49 صفحة، وقرر أن ميدوز لم يفي بشرط إظهار أنه كان يتصرف ضمن وظيفته عندما بذل جهودًا لصالح ترامب كمرشح سياسي بدلاً من ترامب كرئيس.