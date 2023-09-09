فرقة الإيقاعات الشرقية تتألق فى أوبرا الإسكندرية احتفالا بمئوية سيد درويش

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء اليوم حفلا فنيا لعازفى الإيقاع العالمي الفنان سعيد الأرتيست وفرقة الإيقاعات، وذلك في حفل كامل العدد علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية وبحضور العديد من الجنسيات المختلفة.

وقدم الأرتيست خلال الحفل مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات، بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة، وبدأ الحفل بـ“مقطوعة عزيزة ” برفقة فرقته التي تضم العديد من عازفين الإيقاع المتميزين.

وعلي دقات الإيقاع قدمت الفرقة تراك "تفاصيل"، دقات المواهب، ميدلي إسكندراني، مجانيني، وقدمت الموهبتان السكندريتان سارة ويارا أغنيتي من فوق شواشي الذرة من الفلكلور السكندري، متي أشوفك، وتغني الطفل شادى محمد برائعة الموسيقار محمد الموجي"يا أحلي إسم في الوجود" التي تفاعل معها الجمهور وقدم الموهبة الصاعدة آدم البنا أغنيتي"جرحونا برمش عين،علي اللي جري" وشارك عازف الربابة محمود شاكر وعازف المزمار سيد الحسيني بمقطوعات مختارة من الفلكلور الصعيدى، كما قدمت الفنانة هدى السنباطي ميدلي غنائي من الفلكلور المصري.

واحتفالا بمئوية فنان الشعب سيد درويش مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي والتي تتزامن هذا الشهر.. تغنت الموهبة الشابة سهيلة بهجت بأغنيتي "أهوه ده اللي صار، زوروني كل سنة مرة".. واختتم المشاركون الحفل بأغنية "يا حبيبتي يا مصر" تفاعل معها جمهور الحفل بالغناء والتصفيق الحار.